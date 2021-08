ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪಾಪ್ಡಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ: ಡೆರೆಕ್‌ ಒಬ್ರಿಯಾನ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್‌ ಒಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ–ಶಾ ಸರಾಸರಿ 7 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಅಥವಾ ‘ಪಾಪ್ಡಿ ಚಾಟ್’ ಮಾಡುವುದೇ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಒಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಯಾವ ಮಸೂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#MASTERSTROKE #Parliament

In the first 10 days, Modi-Shah rushed through and passed 12 Bills at an average time of UNDER SEVEN MINUTES per Bill 😡(See shocking chart👇)

Passing legislation or making papri chaat! pic.twitter.com/9plJOr5YbP

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) August 2, 2021