ಜ್ಞಾನವಾಪಿ: ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಸ್ತು– ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂತಸ

ಲಖನೌ: ಜ್ಞಾನ ವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯ ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಾರಾಣಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು’ಎಂದು ಮಂಜು ವ್ಯಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವಿಡಿಯೊ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

#WATCH | Varanasi, UP: "Bharat is happy today, my Hindu brothers & sisters should light diyas to celebrate," says petitioner from Hindu side Manju Vyas as she dances & celebrates the Gyanvapi Shringar Gauri verdict pic.twitter.com/hO7frpErNF

‘ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆನಂದದ ಅಲೆ ಇದೆ. ಹಲವರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಕ್ಕು. ಆದರೆ, ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು’ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Varanasi, Uttar Pradesh | It's a win for the Hindu community. The next hearing is on Sep 22. It's a foundation stone for the Gyanvapi temple. Appeal to people to maintain peace: Sohan Lal Arya, petitioner in the #GyanvapiMosque case pic.twitter.com/ZfldKGamv0

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022