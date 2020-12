ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 90 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಾಗೂ 85 ವರ್ಷದ ಮೇರಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ರೈತ ದಂಪತಿ, ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಯನಾಡ್‌ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದಂಪತಿ, ತಾವು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯನಾಡ್‌ ಸಂಸದರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ‘ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರೈತರ ನೋವು, ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಳವಳವನ್ನು ಈ ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಜೊತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

The elderly farm couple Mary and Mathew from Pulpally, Wayanad have toiled on their land year after year.

They share the pain, the anxieties and the difficulties of farmers across India.

All Indians, and the government, must listen to them.#KisanDiwas pic.twitter.com/cJkH67GMg3

— Rahul Gandhi - Wayanad (@RGWayanadOffice) December 23, 2020