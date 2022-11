ಪುದುಚೇರಿ: ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ‘ ಆನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

ಪುದುಚೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನಕುಲ ವಿನಾಯಕ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಆನೆಯೊಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆನೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ವಿನಾಯಕ ದೇಗುಲದ ಪ್ರಧಾನ ಆರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Paid last respects to "Laxmi" Sri Manakula Vinayagar Temple's Spiritual Elephant in #Puducherry.

Recalled her blessings during my visits to the temple.

புதுச்சேரி,ஸ்ரீமணக்குள விநாயகர் திருக்கோயில் யானை லட்சுமியின் பூத உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினேன். pic.twitter.com/M76SAQuHJW

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv) November 30, 2022