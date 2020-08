ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾಫಿಯಾ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 135 ಜನರ ಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪೊಲೀಸರು

ಪಂಜಾಬ್‌: ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟಂತಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 135ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 197 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ 112 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮರಿಂದರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 135ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 197 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ‌ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಮರಿಂದರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಏಳು ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ‌ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ ₹ 2 ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

With 197 new cases and 135 more arrests in 24 hours, Punjab Police has busted several modules as part of its state-wide crackdown on illicit liquor mafia: State Information and Public Relations Department

