ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಚಿ ಗುಪ್ತಾ ರಾಜಿನಾಮೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಚಿ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವರಿಷ್ಠೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲೇ ರುಚಿ ಗುಪ್ತಾ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

I regret to announce that I have resigned. I am grateful to Rahul ji and Sonia ji for giving me this opportunity.

Congress has a crucial role in the Indian polity today but... My views in the Hindu today (jpg) https://t.co/urmBBdLNcl & Express last year https://t.co/RwlSSW7lo7 pic.twitter.com/rHYsCKxlDQ

— Ruchi Gupta (@guptar) December 19, 2020