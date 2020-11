ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಇಂದು ಪ್ರಕಟ?

ಚೆನ್ನೈ: ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೇರು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್‌, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಹೊರ ವಲಯದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ 'ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ'ದಲ್ಲಿ 'ರಜನಿ ಮಕ್ಕಲ್ ಮಂದಿರಂ' ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ ರಜನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬೃಹತ್‌ ಪಡೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ.

Tamil Nadu: Actor Rajinikanth leaves his residence in Chennai to hold a meeting with the district secretaries of his party - Rajini Makkal Mandram at Raghavendra hall in the city. pic.twitter.com/a3mUW4bwRa

— ANI (@ANI) November 30, 2020