ಸಂವಿಧಾನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಭಗವಾನ್‌ ರಾಮ, ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣರ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

’ಇದು ರಾಮ–ಲಕ್ಷ್ಮಣರು, ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ರಾಮಾಯಣದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

’ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Original document of the Constitution of India has a beautiful sketch of Lord Ram, Mata Sita and Laxman returning to Ayodhya after defeating Ravan.

This is available at the beginning of the chapter related to Fundamental Rights.

Felt like sharing this with you all.#JaiShriRam pic.twitter.com/jCV9d8GWTO

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) August 5, 2020