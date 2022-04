ಜಮ್ಮು: ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಲಬಾದ್‌ ಸಮೀಪದ ಸುಜ್ವಾನ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್‌) ಎಎಸ್‌ಐ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಟೇಲ್‌ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಎಎಸ್‌ಐ. ಹೆಡ್‌ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ ಬಾಲರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಎಸ್‌ಪಿಒ ಸಹಿಲ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್‌ನ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಮೋದ್‌ ಪಾತ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಅಮಿರ್‌ ಸೊರನ್‌ ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ಜಮ್ಮುವಿನ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಜ್ವಾನ್‌ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 24ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್‌ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಾಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಾಲಿ ಗ್ರಾಮವು 17 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್‌ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಜಂಟಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Jammu & Kashmir | One security force jawan martyred and 4 jawans injured in the encounter in Sunjwan area of Jammu.

Visuals of security forces' deployment deferred by unspecified time pic.twitter.com/JEffOONN11

