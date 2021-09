ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ದಾಖಲೆ: ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಇಂದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಕೋ-ವಿನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5.27ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2,03,68,343 ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 78.72 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ದಾಟಿದೆ.

Thank you all Health Workers.

Well Done India! 😊 pic.twitter.com/l7K7R9ZEtm

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 17, 2021