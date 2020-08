ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ಸಿಬಿಐ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ

ಮುಂಬೈ: ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 70 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಶಾಂತ್ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕುಳಿತಿದೆ. ಜೂನ್ 25ರಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಅಪ್ಪ ಕೆ.ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ.

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಪಿಥಾನಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಜ್‌ನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

Mumbai: Neeraj, who was working as a cook at Sushant Singh Rajput's residence, arrives at DRDO guest house, where CBI team investigating the actor's death case, is staying pic.twitter.com/pXylo3SPGj

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ Sorry babu ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ Sorry babu ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ರಿಯಾ ಕೂಪರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶೈತ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಮೃತದೇಹದ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟ ರಿಯಾ 'Sorry babu' ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಸುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ರಿಯಾಳ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಶೌಮಿಕ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುರ್ಜೀತ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

#Rhea going to mortuary is very suspicious as she had no relationship with Sushant Singh on day of his death. Mumbai police will have to answer how did they allow her to enter before postmortem. There's possibility of tampering with evidence:Lawyer of #SushantSinghRajput's father pic.twitter.com/i7WsQ08B04

— ANI (@ANI) August 21, 2020