ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್‌ಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ತಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಚಿರಾಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮ್‌ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿರಾಗ್‌ಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಎನ್ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

What Nitish Kumar Ji did with Chirag Paswan is not good. Chirag Paswan needs his father at this time more than ever before but Ram Vilas Paswan ji is not among us and we are sad about it. Nitish Kumar did injustice to Chirag Paswan: RJD leader Tejashwi Yadav#BiharElections2020 pic.twitter.com/ojJuY8gd3b

— ANI (@ANI) October 19, 2020