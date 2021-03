ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಟಿ.ಟಿ.ವಿ ದಿನಕರನ್‌ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಟಿ.ವಿ. ದಿನಕರನ್ ಅವರ ಅಮ್ಮಾ ಮಕ್ಕಳ್ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಎಂಎಂಕೆ) ಪಕ್ಷವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಿ.ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್, ಜಿ.ರಂಗಸಾಮಿ, ಜಿ. ಸೆಂಥಮಿಳನ್, ಸಿ.ಷಣ್ಮುಗವೇಲು ಹಾಗೂ ಎನ್.ಜಿ.ಪ್ರತಿಭನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಸಾದುದ್ದೀನ್‌ ಒವೈಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎಐಎಂಐಎಂ ಜತೆ ಎಎಂಎಂಕೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಿನಕರನ್ ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ನಾಯಕಿ ವಿ.ಕೆ.ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu: TTV Dhinakaran's Amma Makkal Munnetra Kazhagam releases its first list of candidates for Assembly elections; former MLAs P Palaniappan, M Rengasamy, G Senthamizhan, C Shanmugavelu, & NG Parthiban are among prominent names in the list.

