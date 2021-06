ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡ್ರೋನ್ ಪತ್ತೆ: ಸೇನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಶ್ರೀನಗರ: ಎರಡು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಎಎಫ್ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆರಡು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 27ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನುಚಕ್-ಕಲುಚಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಎರಡು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಡ್ರೋನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಿಆರ್‌ಓ ಮೂಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

J&K: Police personnel check vehicles in Kaluchak area of Jammu.

2 separate drone activities were spotted over Ratnuchak-Kaluchak Military area by troops on the intervening night of 27-28 June. The drones flew back after QRT engaged them with firing. Security forces on high alert pic.twitter.com/nvQnZKNOMx

