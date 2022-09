ಹೈದರಾಬಾದ್: ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ- ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಧನ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಖೈರತಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಡಿಸಿಪಿ ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Telangana | 2 women belonging to Muslim community held for vandalising a part of Goddess Durga idol at a pandal in Khairatabad. One woman was also seen carrying a spanner; she tried to attack a local who tried to stop them. Further probe on:MR Chandra, DCP Central Zone, Hyderabad

