ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ; ಚರಕ ತಿರುಗಿಸಿದ ಬೋರಿಸ್‌

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಅವರು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ‌ಬೋರಿಸ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರಕದಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಗುಜರಾತ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

#WATCH | Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson visits Sabarmati Ashram, tries his hands on 'charkha' pic.twitter.com/6RTCpyce3k

ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ರೇರ್‌ ಅಡ್ಮಿರಲ್‌ ಸರ್ ಎಡ್ಮಂಡ್‌ ಸ್ಲೇಡ್‌ ಅವರ ಮಗಳು ಮೀರಾಬೆನ್‌ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ 'ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್‌ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್‌' (The Spirit's Pilgrimage) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೋರಿಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀರಾಬೆಲ್‌ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ–ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್; ಶಾಸಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೆವಾನಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್‌

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ 'ಗೈಡ್‌ ಟು ಲಂಡನ್‌' (Guide to London) ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಆ ಕೃತಿಯು ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿಲ್ಲ.

#WATCH | UK Prime Minister Boris Johnson arrived in Ahmedabad earlier in the morning to start his India visit and was accorded a grand welcome at the airport

He will later travel to New Delhi to meet PM Modi. pic.twitter.com/7ImtyLXhNZ

— ANI (@ANI) April 21, 2022