ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶನಿವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ (ಅನ್‌ಲಾಕ್‌–4) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಅನ್‌ಲಾಕ್‌-4 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 1 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to all chief secretaries of states/UTs to direct authorities for strict compliance of #Unlock4 guidelines. pic.twitter.com/gqqtos0Qbg

