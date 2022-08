ವಿಡಿಯೊ: ಸೊನಾಲಿ ಫೋಗಟ್‌ ಸಾವಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಪಣಜಿ: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸೊನಾಲಿ ಫೋಗಟ್‌ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸೊನಾಲಿ ಫೋಗಟ್‌ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸುಧೀರ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಅತನ ಸಹವರ್ತಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ವಾಸಿ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸೊನಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೂಂನೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೋನಾಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ...

#SonaliPhogatDeath: CCTV #footage showing #SonaliPhogat being led to an unknown location after she started feeling sick at a restaurant in #Anjuna.#Goa #BreakingNews #SonaliDeathMystery pic.twitter.com/OXoczXJewB

— Herald Goa (@oheraldogoa) August 26, 2022