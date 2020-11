ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್‌ ನಿಧಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದೇ?: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. 1. ಈಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? 2. ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಲಸಿಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? 3. ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್‌ ನಿಧಿಯು ವಿನಿಯೋಗವಾಗುವುದೇ? 4. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?,' ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

The PM must tell the nation:

1. Of all the Covid vaccine candidates, which will GOI choose & why?

2. Who will get the vaccine first & what will be the distribution strategy?

3. Will PMCares fund be used to ensure free vaccination?

4. By when will all Indians be vaccinated?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2020