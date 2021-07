'ಅವ್ವ' ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ: ಬಿ.ಎಲ್‌.ಸಂತೋಷ್ ಟ್ವೀಟ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಲ್‌.ಸಂತೋಷ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅವ್ವ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಕವಿತೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಲೋಕೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

New CM of Karnataka Sri @BSBommai has a special passion. In memory of his mother he publishes one book a year ( thru’ trust ) in the name of ‘ Avva ‘ ( Mother ) . Short stories, Poems, folk songs, proverbs about MOTHER in Indian & foreign languages are the content of the books.

— B L Santhosh (@blsanthosh) July 28, 2021