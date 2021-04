ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು: ಡಿಕೆಶಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ ರೈತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ 2 ಕೆ.ಜಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ‘ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ’ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BJP Minister Umesh Katti has abused a citizen & asked him to 'go die' just because he asked him why Karnataka Govt has cut Rice under PDS to just 2 kgs!

CM @BSYBJP must immediately throw him out of the cabinet for this most insensitive statement.

Does this Govt have any shame?

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) April 28, 2021