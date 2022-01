ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕ

ನವದೆಹಲಿ: ಶಾಸಕ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್‌ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Congress appoints UT Khader as Deputy Leader of Congress Legislative Party in Karnataka Legislative Assembly pic.twitter.com/C82JR2VEVJ

— ANI (@ANI) January 30, 2022