Karnataka Covid Update: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3,976 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 41 ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 3,976 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 11,377 ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 41 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 44,571 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರವು ಶೇ 3.47 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 1,725 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

Daily new cases in Bengaluru fall below 2k today:

◾New cases in State: 3,976

◾New cases in B'lore: 1,725

◾Positivity rate: State - 3.47%; Blore - 3.20%

◾Discharges: 11,377

◾Active cases: State- 44,571; B'lore- 18k

◾Deaths:41 (B'lore- 11)

◾Tests: 1,14,302#COVID19

— Dr Sudhakar K (@mla_sudhakar) February 11, 2022