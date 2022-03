ಮೋದಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮುಗ್ಧ ನವೀನ್‌ ಸಾವು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮುಗ್ಧ ನವೀನ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಥಿಮಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳಗೇರಿಯ ನವೀನ್‌ ಶೇಖರಪ್ಪ ಗ್ಯಾನಗೌಡರ್‌ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸ್ಥಿಮಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಿಹಾದಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭೀತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನವೀನ್‌ ಈಗಲೂ ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಅದೇ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

I have lost my mind seeing innocent Naveen sacrificing his life due to failure of @narendramodi.

When students were tense about war, it was your govt sleeping over warnings.

If your govt was awake, Naveen would have been still alive.

His blood is on your hands, which is sad. https://t.co/CmXOrFgMj0

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) March 1, 2022