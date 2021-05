ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 1,930 ವಯಲ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ (ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್) ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 30,100 ಎಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್-ಬಿ ವಯಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1,930 ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 12,710 ವಯಲ್ಸ್‌ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂದ್ರ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 5,900 ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ 5,630, ರಾಜಸ್ಥಾನ 3,670, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1,920, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1,710, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1,600, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ತಲಾ 1,200, ದೆಹಲಿಗೆ 1,190 ವಯಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

Additional 30100 vials of #Amphotericin-B have been allocated to all the States/UTs and Central Institutions today.#blackfungus#AmphotericinB pic.twitter.com/UrB6E3bYwQ

— Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) May 31, 2021