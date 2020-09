ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳ ಗಿಳಿ ಪಾಠ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮಾತು ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಡುವ ಮೂಲಕ 'ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು' ಮಾಡಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವ ಮಾನ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಗಿಳಿ ಪಾಠ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಸ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳು ಎಂಬುದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೇ, ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಮಾಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್‌ನ ವಕ್ತಾರಂತೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Is Surjewala aware that news channel aired false stories in contempt of Court orders, using language that's uncivilized & unbecoming of a news channel? It's a pity Surjewala ended up as spokesman of a pvt channel airing libelous content & spewing their lies & allegations. (2/2)

