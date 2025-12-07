ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್‌ ಕಂಡೆ...

ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:33 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:33 IST
ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್‌ ಜಲಪಾತ
ಗಾರ್ಡನ್‌ ಬೈದಿ ಬೇ
ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವತಳೆದ ‘ಡೆಸ್ಪಿಕೇಬಲ್‌ ಮಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳು
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ...
TravelSINGAPURAtrip

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

