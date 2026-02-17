ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್‌: ಪಾಕ್‌ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಶಶಿ ತರೂರು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಿಲ್ಲ

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fact checkShashi Taroor
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT