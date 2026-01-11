ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅಲ್‌ ಫಲಾಹ್‌ ವಿ.ವಿ ಆವರಣ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಸಾಧ್ಯತೆ

‘ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇ.ಡಿ ಕ್ರಮ’
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 16:06 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 16:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Delhiunivercity

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT