ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಎಂಜಲಿಂದ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲಹಾಬಾದ್‌ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಂಜಲಿನ ಕಲೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಅಲಹಾಬಾದ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌
allahabad high court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT