ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪೂರಕವೂ, ಮಾರಕವೂ ಆಗಬಹುದು: ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಎ.ಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಸಿಇಒ ಡೆರಿಯೊ ಅಮೊಡೆಯೊ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p class="title">‘ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎ.ಐ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಸಮಾಧಾನವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಳಿಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. </p>.<p class="title">‘ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಎ.ಐನ ಕೊಡುಗೆ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಹೇಳಿದರು. </p>