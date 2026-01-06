ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಡುವ ಹಣ ಪಡೆದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿ: ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ

<p><strong>ಲತೂರ್:</strong> ‘ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಂಚುವ ಹಣವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎನಿಸಿದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸಿ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಬರಲಿರುವ ಲಾತೂರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಒವೈಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಲು ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಈ ಹಣ ಹಂಚುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅನೈತಿಕ ಎನಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಒವೈಸಿ, ‘ಬಿಜೆಪಿಗರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತ ರೈತರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಮೋದಿ ನನ್ನನ್ನು ಓಲೈಸಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರೂ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಒವೈಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>