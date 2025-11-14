ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ: ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ. ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಎನ್‌ಡಿಎ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ. ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ರಾಜನಾಥ್‌ ಸಿಂಗ್, ಅಮಿತ್‌ ಶಾ, ನಡ್ಡಾ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿದ ಮೋದಿ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಮೋದಿ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹರ್ಷ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಮೋದಿ ಭಾಗಿ.

Narendra Modi Bihar Assembly ElectionsBihar Election Results

