ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಹ: ನಿವೃತ್ತ ಸಿಜೆಐ ಚಂದ್ರಚೂಡ್‌

ಉಮರ್‌ ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಣೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಜೆಐ ಉತ್ತರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 15:38 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 15:38 IST
ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಡಿ.ವೈ.ಚಂದ್ರಚೂಡ್‌ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಜೆಐ
DY Chandrachud

