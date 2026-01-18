ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌: ತಾಡು, ಯೆಶಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಭಾರತೀಯ ಎಲೀಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌, ಸಂಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 16:12 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 16:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಿಡ್ಸನ್‌ ಅಲೆಮಾ ಗೆಬ್ರೆಮೆಧಿನ್‌ ಯೆಶಿ ಕಲಯೂ ಚೆಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಗೊಜ್ಜಂ ಸೀಗಯೆ ಎನ್ಯೂ

ಕಿಡ್ಸನ್‌ ಅಲೆಮಾ ಗೆಬ್ರೆಮೆಧಿನ್‌ ಯೆಶಿ ಕಲಯೂ ಚೆಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಗೊಜ್ಜಂ ಸೀಗಯೆ ಎನ್ಯೂ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

sportsMumbaiMarathon

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT