ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚೀನಾ: ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾರಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೀನಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಥಾಮಸ್ ಡಿನಾನ್ನೊ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚೀನಾ ರಹಸ್ಯ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಡಿನಾನ್ನೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2020ರ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಚೀನಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪಡೆಗಳು ಗಾಲ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p><p>ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಯೋಧರು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ನಡೆದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 20 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಚೀನಾ, ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಚೀನಾ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</strong></p><p>ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಪ್ ನೂರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ.ಚೀನಾ 'ಡಿಕೌಪ್ಲಿಂಗ್'ಎಂಬ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಡಿಕೌಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದರರೇನು?</strong></p><p>ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂಕಂಪನದ ರೀತಿಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಭೂಗತ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕವನ್ನು ನಡೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರೆಮಾಚಲು ಅಂತಹ ತಂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>