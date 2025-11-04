ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಯಮತ್ತೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ;ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:19 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:19 IST
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ | ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ‍್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡು
PoliceEncounterCoimbatoreSexual Harassmentcollege student

