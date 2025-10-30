ಹಸುವನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯಿ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ: 'ಗೋ ರಕ್ಷಾ ಆಂದೋಲನ' ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಜಮ್ಮು:</strong> ಗೋವನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯಿ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು 'ಗೋ ರಕ್ಷಾ ಆಂದೋಲನ' ಸಂಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p><p>ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಘಟನೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಮ್ಮುವಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>'ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಗೋವನ್ನು ಮಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಯೋಗ ಗುರು ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಶಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗೋವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಜಮ್ಮುವಿನ ಇಂದಿರಾ ಚೌಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದಿರುವ ಪರಶಾರ್, 'ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೋಪಾಷ್ಠಮಿಯ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪವಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>