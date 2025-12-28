ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಔಷಧ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾನೂನು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme Courtadvertisement
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT