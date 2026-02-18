ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಎಸ್‌ಐಆರ್‌: ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಟಿಎಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:51 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
West BengalSir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT