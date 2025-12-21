ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆ: ಇಸ್ರೊದಿಂದ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಚೂಟ್ ಅರ್ಹತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕೆಯ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಏಳು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ: ಇಸ್ರೊ ಸಿದ್ಧತೆ.<p>ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ (ಟಿಬಿಆರ್ಎಲ್) ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ (ಆರ್ಟಿಆರ್ಎಸ್) ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕೆಯ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೊ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ನೌಕೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಚೂಟ್ ಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನವರಹಿತ ಗಗನಯಾನ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ: ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್.<p>ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಆರ್ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೊ ಹೇಳಿದೆ.</p> .ಭಾರತವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 'ಸೂಪರ್ಪವರ್' ಆಗಲಿದೆ: ಇಸ್ರೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>