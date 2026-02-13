<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎಸ್ಆರ್ಎಂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡಗಳು ಗುರುವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.</p><p>ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ್ ವಿ.ವಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಜೈನ್ ತಂಡವು 61–32ರಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ ವಿರುದ್ಧ; ಎಸ್ಆರ್ಎಂ ತಂಡವು 88–80ರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು<br>ಸಾಧಿಸಿದವು.</p><p>ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿ.ವಿ 56–36ರಿಂದ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ; ಲ್ನೈಪ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 58–51ರಿಂದ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ; ಹೇಮಚಂದ್ ಯಾದವ್ ವಿ.ವಿ 53–37ರಿಂದ ಎಂಬಿಎಸ್<br>ಪಿಎಸ್ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧ; ಪಂಜಾಬ್ ವಿ.ವಿ 71–30ರಿಂದ ಸಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ತಂಡವು ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿವಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>