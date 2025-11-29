ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 'ಸೂಪರ್‌ಪವರ್' ಆಗಲಿದೆ: ಇಸ್ರೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:14 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SpaceISROspace technologyChandrayaan-3Somanath S

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT