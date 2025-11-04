<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹಿಂದುಜಾ ಸಮೂಹ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪರಮಾನಂದ ಹಿಂದುಜಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಿಂದುಜಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಹಿಂದುಜಾ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀಚಂದ್ ಅವರು 2023ರ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಹಿಂದುಜಾ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸುನಿತಾ, ಮಗ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಧೀರಜ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ರಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>