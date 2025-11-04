ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಹಿಂದುಜಾ ಸಮೂಹ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೋಪಿಚಂದ್‌ ಹಿಂದುಜಾ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:56 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DeathGopichandHinduja Group

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT