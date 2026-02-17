<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್</strong>: ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ (12ಕ್ಕೆ4) ಹಾಗೂ ಮಿನು ಮಣಿ (8ಕ್ಕೆ3) ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಎದುರು ನೇಪಾಳ ಮಹಿಳಾ ಎ ತಂಡವು 78 ರನ್ಗಳ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಕೇವಲ 7.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಎ ತಂಡವು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ತನುಜಾ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಿನು ಕೈಚಳಕ ಮೆರೆದರು. ನೇಪಾಳದ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಂಝಾನಾ ಖಡ್ಕಾ (22; 16ಎ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬಂದ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಬೇಗನೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನೇಪಾಳ ತಂಡವು 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡತಿ ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ ಅಜೇಯ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಎ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 73 ಎಸೆತ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಎ ಗುಂಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವೂ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> ನೇಪಾಳ ಮಹಿಳಾ ಎ ತಂಡ: 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 78 (ಸಂಝಾನಾ ಖಡ್ಕಾ 22, ಕವಿತಾ ಜೋಶಿ ಔಟಾಗದೇ 12; ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ 12ಕ್ಕೆ4, ಮಿನು ಮಣಿ 8ಕ್ಕೆ3, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ 17ಕ್ಕೆ2). ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಎ ತಂಡ: 7.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 82 (ದಿನೇಶ್ ವೃಂದಾ ಔಟಾಗದೇ 39, ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ 18; ಸೀತಾ ರಾಣಾ ಮಗರ್ 9ಕ್ಕೆ1). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>