ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಐಟಿಎಫ್‌ ಮಹಿಳಾ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ಸಹಜಾ ಯಮಲಪಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:10 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruTennisTennis Tournament

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT