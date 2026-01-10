ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
×
ಗುರುಗ್ರಾಮ: ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ತಂದೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:42 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:42 IST
