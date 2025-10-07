ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಭೂಕುಸಿತ: ಬಸ್‌ ಉರುಳಿ 15 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:02 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:02 IST
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬಸ್‌ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬಸ್‌ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು 

