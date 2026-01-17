ನೌಕಾ ತಾಲೀಮು | ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೈರು: ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ನೌಕಾ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರಿಕ್ಸ್’ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೀಮು. ಕೆಲ ‘ಬ್ರಿಕ್ಸ್’ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ‘ಬ್ರಿಕ್ಸ್’ನ ನಿಗದಿತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಬ್ರಿಕ್ಸ್’ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಭವನೀಯ ಸೇನಾ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಈ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>