ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
india news
₹18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಎ.ಐ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:11 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:11 IST
ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕ್ರಮ ಬೇಕು
ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಐ.ಟಿ ಸಚಿವ
Ashwini Vaishnaw

